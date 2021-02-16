Інтернат на Тернопільщині планує купити вершкове масло по 85 грн за кілограм

Почаївський психоневрологічний будинок-інтернет на Тернопільщині опублікував повідомлення про намір підписати договір із підприємицею Вікторією Борис на постачання вершкового масла за рекордно низькою ціною – лише 85 грн за кілограм.

В основному бюджетні установи цьогоріч замовляють масло по 140-200 грн/кг. Інколи навіть дорожче, наприклад, по 210 грн за кг планує купити масло у ТОВ «Явір-плюс» Скориківська сільрада на Тернопільщині.

Згідно з даними моніторингу Державної служби статистики, у січні середня споживча ціна в Україні на масло становила 222 грн/кг, а у Тернопільській області – майже 214 грн/кг. Відтак, будинок-інтернет планує купити масло в 2,5 рази дешевше.

У підприємиці Вікторії Борис інтернет хоче придбати 1150 кг вершкового масла 72,5% жирності. Спочатку вона запропонувала ціну в 122 грн/кг, однак під час аукціону зменшила до 85 грн/кг. У пакеті своїх документів вона завантажила декларацію про відповідність продуктів від виробника ТОВ «Росса». Фірма на тендерах вже після аукціонів пропонує масло – по 120-140 грн з ПДВ в залежності від обсягу замовлення.

Конкуренти підприємиці пропонували масло по 109,5 та 130 грн/кг.

По постачальницю

Основним замовником у Вікторії Борис, згідно з даними аналітичного сервісу Clarity, є саме Почаївський психоневрологічний будинок-інтернет. У неї він планує придбати, наприклад, сосиски та варену ковбасу по 60-65 грн/кг, хек без голів по 53 грн/кг, а свинину і курячі стегна дешевше 72 та 55 грн/кг відповідно.

Загалом вона отримала замовлень в Prozorro на 820 тис. грн, усі – в Тернопільській області.