«Танці на білому» — нова робота скульптора Василя Петровського доповнить галерею просто неба в Кременці (Фото)

Боротьба світла і тіней, простого і неосяжного, химери на білому тлі чи білизна між химер?

Над цим спонукає замислитися нова робота художника, скульптора Василя Петровського «Танці на білому», яка доповнить галерею просто неба «Відкритий портал». У кожного вона викличе власні роздуми, міркування, почуття. Але безперечним є те, що майстер вклав у неї свою душу. Адже, скільки не вдивляєшся, бачиш щось нове: від химерних сплетінь – До Всесвіту, від молекулярної будови – до галактики. І таке прочитання залежить від настрою, вподобань, бажань.

А що бачите Ви?

Бажаємо кожному нових граней і відчуттів. Пам’ятайте: ми працюємо для Вас, щоб Ви могли відкривати нові горизонти.