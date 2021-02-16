66 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 лютого
66 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 лютого 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (чоловік 49 р. м. Тернопіль, жінка 71 р. с. Івачів Долішній Тернопільський район)
одужало – 136 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 445
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 39665 осіб;
одужало – 37234 особи;
летальних випадків – 568 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11101(10366 одужало, 137 летальних);
– Бережанський район – 2022 (1871 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1839 (1718 одужало, 37 летальних);
– Бучацький район – 1418 (1327 одужало, 21 летальних);
– Гусятинський район – 1841 (1774 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1774 (1601 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1896 (1856 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 870 (846 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1231 (1185 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2230 (2123 одужало, 38 летальних);
– Лановецький район – 1022 (973 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1447 (1234 одужало, 30 летальних);
– Підволочиський район – 1532 (1470 одужало, 20 летальних);
– Підгаєцький район – 577 (526 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1622 (1495 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3292 (3169 одужало, 44 летальних);
– Чортківський район – 2694 (2487 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1257 (1216 одужало, 23 летальних).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (21 особа)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 7
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 1
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 4
• с. Бариш – 1
Гусятинський район (4 особи):
• м. Хоростків – 2
• м. Копичинці – 2
Заліщицький район (0 осіб)
Збаразький район (0 осіб)
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (1 особа):
• смт Козлів – 1
Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 2
Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Магдалівка – 1
• с. Новосілка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Варваринці – 1
Тернопільський район (5 осіб):
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Петриків – 1
• с. Мишковичі – 1
Чортківський район (14 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Біла – 1
• с. Переходи – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Нагірянка – 4
• с. Полівці – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Звиняч – 1
Шумський район (0 осіб)