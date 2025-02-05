Історія в портретах: виставка Вікторії Присяжнюк у Вишнівецькому палаці

Художниця Вишнівецького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля» Вікторія Присяжнюк презентувала свою виставку у Вишнівецькому палаці. Йдеться на сторінці замку у мережі Фейсбук.

На якій представила копії портретів історичних постатей у класичній манері виконання багаторазового живопису в техніці старих майстрів.

З 2010 року працює у Вишнівецькому відділі Національного заповідника «Замки Тернопілля» на посаді художника. За десятиліття своєї роботи в установі, Вікторія створила декілька десятків копій портретів історичних постатей, які прикрашають інтер’єри Збаразького замку та Вишнівецького палацу.

На виставці портретів художниці Вікторії Присяжнюк представлено 15 робіт – це копії портретів представників роду князів Вишневецьких. Відвідати виставку можна протягом місяця у Вишнівецькому палаці, тож запрошуємо усіх бажаючих.