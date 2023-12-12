У Тернополі ув’язнили на 4 роки чоловіка, який облив фарбою пам’ятник Бандері

4 грудня 2021 року невідомі зловмисники облили пам’ятник Степану Бандері у Тернополі червоною фарбою.

Невдовзі правоохоронці встановили особи хуліганів – ними виявилися чоловік та його спільниця, які приїхали у Тернопіль з Житомира та за 5 500 гривень, отриманих від замовника погодилися облити пам’ятник Степану Бандері у Тернополі червоною фарбою, пише Захід.нет.

«Вночі 14 грудня 2021 року замовник звернувся до малознайомої жінки із пропозицією за грошову винагороду облити червоною фарбою пам’ятник Бандері. На цю пропозицію вона погодилася і зазначила, що знайде співвиконавця. Того ж дня близько 01:18 ночі в Житомирі вона отримала 1600 гривень передоплати на банківську картку. Невідома жінка домовилася домовився з обвинуваченим про спільне вчинення злочину і запропонувала передати частину коштів. Після чого вони сіли в автомобіль марки Opel Askona і приїхали в Тернопіль», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 листопада.

Вже місті жінка за отримані гроші придбала банку червоної фарби і розлила її в менші скляні пляшки. Приблизно 0 12:11 14 січня обвинувачений разом зі спільницею приїхали до пам’ятника Степану Бандері, припаркували поруч автомобіль. Жінка сиділа всередині салону, а чоловік підійшов до монумента і кинув кілька пляшок з фарбою в нього. Після цього він сів в машину і виїхав з Тернополя.

Через годину замовник переказав другу частину суми виконавцям в розмірі – 3695 гривень. Згідно з висновками експертих обвинувачений завдав комунальному підприємству «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» через осквернення пам’ятника матеріальну шкоду на суму 2323 гривні.

В суді чоловік свою вину повністю визнав. Оскільки він раніше був засуджений за грабіж і повністю не відбув міру свого попереднього покарання, то Тернопільський міськрайонний суд присудив йому 4 роки ув’язнення. Термін покарання йому почали зараховувати з березня 2023 року. Також обвинувачений повинен сплатити 4290 гривень за проведення криміналістичних експертиз в бюджет держави.