Лінгафонний кабінет за понад 10 тисяч доларів обладнали в школі у Гусятині

Завдяки програмі USAID DOBRE ЗОШ І-ІІІ ст. смт Гусятин отримала сучасний лінгафонний кабінет вартістю більше 10 тис. доларів.

Про це адміністрація школи повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«У 2018 році був проведений капітальний ремонт кабінету іноземних мов за кошти селищного бюджету вартістю 98 тис. 590 грн.

Основною метою проекту було створення найкращих умов для роботи учнів по вдосконаленню навичок володіння іноземними мовами. Сучасне обладнання дасть змогу розвивати інтерес школярів до вивчення іноземних мов, зробить процес навчання незвичним, захопливим, допоможе підтримувати постійне зацікавлення дітей предметом. Цей проект допоможе учителеві підходити до викладання іноземної мови з урахуванням індивідуальних особливостей та можливостей учня.

Даний проект також відповідає концепції “Нової української школи”, в якій велика увага приділяється вивченню та вільному володінню іноземними мовами і сприятиме освоєнню навичок аудіювання на уроках», – зазначено у повідомлені.

Крім того, наголошується, що даний проект стане у нагоді і учням з особливими потребами, оскільки допоможе вивчати іноземну мову з урахуванням їхніх можливостей і фізичних потреб з метою подальшої адаптації у суспільстві, надасть можливість таким дітям реалізуватися в дорослому житті.