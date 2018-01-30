Керуючим Одеською єпархією став виходець з Тернопільщини

28 січня 2018 року, у неділю про митаря і фарисея, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет рукоположив ієромонаха Павла (Юристого) у сан єпископа Одеського і Балтського. Хіротонія відбулася під час Божественної літургії у Володимирському кафедральному соборі міста Києва, повідомляє прес-служба патріархії.

Напередодні у тому ж соборі відбулося наречення ієромонаха Павла (Юристого), насельника Михайлівського Видубицького монастиря м. Києва, клірика Київської єпархії, на єпископа Одеського і Балтського, якого було призначено рішенням Священного Синоду від 22 січня 2018 року.

Обраний на архієрейське служіння ієромонах Павло звернувся до Патріарха Філарета та архієреїв, які співслужили Його Святості, зі ставленицьким словом, в якому, зокрема, викладачам, що дали йому змогу опанувати богословську освіту в Тернопільській духовній семінарії.

Як свідчить біографічна довідка на сайті патріархії, єпископ Одеський і Балтський Павло (в миру – Юристий Василь Володимирович) народився 1 січня 1980 року в селі Увисла Гусятинського району Тернопільської області. Із 1986 року по 1997 рік навчався в місцевій загальноосвітній школі.

Із 1997 року по 2000 рік навчався в Тернопільській духовній семінарії імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви Київського Патріархату. Під час навчання ніс послух іподиякона митрополита Тернопільського і Бучацького Василія.

Із 2000 року по 2004 рік навчався в Київській духовній академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Пострижений у чернецтво з ім’ям Павло, на честь святого первоверховного апостола Павла 9 липня 2015 року у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі міста Києва.

26 липня 2015 року рукопокладений у сан ієродиякона, а 15 лютого 2017 року – ієромонаха. 1 вересня 2015 року вступив до аспірантури Київської православної богословської академії.

Із жовтня 2017 року по січень 2018 року ніс послух в Управлінні Переяславської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Духовенство і миряни Тернопільської єпархії вітають земляка з прийняттям високого сану і бажають Божого благословення на архієрейській ниві.

Варто зауважити, що єпископ Павло став восьмим архієреєм Української Православної Церкви Київського Патріархату родом з Тернопілля. Окрім керуючого нашою єпархією архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора (владика родом з Підволочиська) і керуючого Тернопільсько-Теребовлянською єпархією єпископа Тернопільського і Теребовлянського Павла (місцем народження вказана Тернопільська область), вихідцями з нашого краю є голова Управління зовнішніх церковних зв’язків, в. о. екзарха Європи архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон (народився в с. Зубрець Бучацького району), керуючий справами Київської Патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт (уродженець с. Новосілка Підволочиського району), митрополит Луцький і Волинський Михаїл (народився в с. Лосятин Кременецького району), єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон (народився в Ленінграді в родині тернопільського священика Анатолія Зінкевича, виріс у Тернополі), єпископ Луганський і Старобільський Афанасій (народився в с. Оріховець Підволочиського району).