Кіберполіцейські Тернопільщини розшукують Миколу Федак



Кіберполіцейські Тернопільщини розшукують жителя села Личківці Гусятинської ТГ Федак Миколу Миколайовича 1998 року народження.

25-річний молодик переховується від органів досудового розслідування за вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України ( Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте в поліцію за номерами (0352) 27-16-27, 27-11-70 або на лінію «102».