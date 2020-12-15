Команда «Бучачагрохлібпром» – володар Кубку району з мініфутболу

Днями у Бучачі завершився Кубок району з мініфутболу пам’яті Богдана Микитчака, у якому взяли участь 17 команд.

У фінальному матчі гравці «Бучачагрохлібпрому» протистояли команді села Переволока. У результаті запеклої боротьби з рахунком 4:3 переміг «Бучачагрохлібпром».

Цьогоріч Кубок району з мініфутболу об’єднали із традиційним турніром пам’яті гравця бучацького «Колосу» Богдана Микитчака, який трагічно загинув.

Гравець команди, директор із садівництва фермерського господарства «ГАДЗ» Тарас Мельник каже, фінальний матч був нелегким, однак «Бучачагрохлібпрому» таки вдалося консолідувати зусилля та вибороти перемогу у суперників.

– У ході гри наша команда спершу поступалася конкурентам, однак згодом ми активізувалися й перемогли з рахунком 4:3. Гравці «Бучачагрохлібпрому» – місцеві хлопці, які мають бажання грати у футбол. Директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Казимир Попіль радо підтримує такі ідеї молодих бучаччан та сприяє розвитку футболу у нашому краї. У майбутньому ми плануємо приділити увагу дитячо-юнацькому футболу на Бучаччині та створити спортивну школу для декількох вікових категорій. Робитимемо акцент на сільській місцевості, адже часто у маленьких селах діти дуже хочуть займатися спортом, однак не мають такої можливості, – зазначив Тарас Мельник.