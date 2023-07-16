Командир бригади «Азов», підполковник Денис «Редіс» Прокопенко зустрівся з особовим складом

«Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року.

Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову», — сказав «Редіс» під час зустрічі з бійцями бригади.

Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Довгоочікувана зустріч з командиром, його присутність поруч із підлеглими та безпосереднє командування підрозділом — саме той необхідний заряд, який підніме бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.

Особовий склад «Азову», який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань.

Наразі підполковник Денис «Редіс» Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов’язків.