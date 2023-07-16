Пішов купити мамі квіти: у Тернополі з дитячої кімнати втік хлопчик

Матір лише на декілька хвилин залишила без нагляду сина, а коли повернулася хлопчика вже не було. Самостійні пошуки дорослих результату не дали.

15 липня близько 15 години до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що зник її 5-річний син.

Зі слів жінки, вона разом із сім’єю відпочивала в одному із закладів громадського харчування. Двоє малолітніх дітей під наглядом жінки гралися в кімнаті розваг. Допоки менший син захотів у туалет, жінка відлучилася з ним на декілька хвилин, залишивши старшого хлопчика. Коли ж повернулася, його вже не було.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення. Орієнтування з малолітнім було передано усім нарядам. До пошуків залучили службових собак та квадрокоптер. Результат не забарився – через пів години патрульні, спільно з працівниками кримінальної поліції та ювенальної превенції виявили хлопчика на вулиці Карпенка. Маленького мандрівника першим помітив екіпаж патрульних – Назарій Вівчар та Олег Йончик. Знайшли малечу майже за два кілометри від місця зникнення. Як розповів хлопчик, він хотів купити квіти мамі на день народження, яке вона того дня святкувала.

Цілу та неушкоджену дитину правоохоронці повернули батькам. Вони раділи та щиро дякували працівникам поліції за небайдужість, професіоналізм та оперативність.