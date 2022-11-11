22:39 | 11.11.2022
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Комунальне підприємство завдало шкоди Копичинцям на 1,1 млн грн шкоди

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За позовом прокуратури комунальне підприємство таки сплатить до бюджету 1,1 млн грн шкоди, завданої довкіллю

Постановою Західного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення суду першої інстанції про стягнення з міського комунального підприємства Копичинецької територіальної громади 1,1 млн грн шкоди, заподіяної довкіллю.

Нагадаємо, інспектори з екології виявили відсутність дозволів на розміщення відходів на території сміттєзвалища та захоронення твердих побутових відходів на непристосованій для цього земельній ділянці. Відтак Чортківська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства шкоду, завдану порушеннями природоохоронного законодавства.

І хоча комунальне підприємство намагалось в апеляції оскаржити рішення про стягнення з нього шкоди, суд підтримав позицію прокуратури.

Тепер вищевказані кошти будуть спрямовані до бюджету, – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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