Комунальники з Чорткова та Тернополя залучені до відновлення електропостачання у Києві

Працівники КП «Чортківводоканал» та КП «Тернопільводоканал» вирушили до столиці для ліквідації аварій на мережах водопостачання та водовідведення, від роботи яких залежить стабільна подача тепла в житлові будинки.

Також туди направилися бригади АТ «Тернопільобленерго». Енергетики залучені до відновлення електропостачання, необхідного для роботи соціальної інфраструктури.

Усі служби працюють у взаємодії з київськими комунальними підприємствами.

Тернопільщина ніколи не стоїть осторонь, коли комусь потрібна допомога. Тому ми вже зараз формуємо наступну групу спеціалістів, які поїдуть на ліквідацію наслідків, адже російські обстріли не припиняються ні на день, йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Звертаємось до приватних підприємств! Якщо ви хочете допомогти і маєте спеціалістів, які можуть бути корисними у процесі ліквідації, зверніться в управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА.

Допоки ми разом і не залишаємо один одного в біді, ми подолаємо будь-які перешкоди на шляху до перемоги!