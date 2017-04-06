Контролер Гуль дослужився до публічного контролю?

Про це йдеться у публікації на сайті КП в Україні.

Ситуація, пов’язана з зухвалим податковим “наїздом” на ТОВ “Мрія Агро Підгайці” давно набула всеукраїнського розголосу.

Абсолютно не ставимо за мету (і немає підстав) звинуватити в недобропорядності поголовно всіх співробітників обласної прокуратури Тернопільської області. Навпаки, переконані, що переважна більшість місцевих прокурорів працюють сумлінно і виключно за вимогами Закону. Але є у них колега – такий собі Володимир Ігорович Гуль, який займає високу посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області. Однак, ключової фрази в назві своєї посади – “нагляд за дотриманням законів (!)” – Гуль, судячи з усього, не розуміє. Або свідомо і небезкорисливо – ігнорує. Бо, якщо уважно проаналізувати деякі його дії і рішення, то так і хочеться сказати: “Сумні справи наші прокурорські” …

Ситуація, пов’язана з зухвалим податковим “наїздом” на ТОВ “Мрія Агро Підгайці”, пише fiskaly.in.ua, давно набула всеукраїнського розголосу – журналісти неодноразово писали і показували безчинства по відношенню до підприємців у виконанні слідчих управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Тернопільській області. В недалекому минулому це каральний підрозділ мав сумну назву “податкова поліція”. Вивіску змінили. Але аж ніяк – не метод “роботи” …

І методи ці, завдяки численним журналістським розслідуванням, теж набули сумну славу, перетворивши робочий процес законослухняної фірми в суцільну “чорну смугу”. Ще в 2016-му році тернопільські фіскали на чолі зі слідчим Хомицьким влаштували ТОВ “Мрія Агро Підгайці” справжнє бесчинство – не маючи переконливих доказів, абсурдно звинуватили підприємців в несплаті податків, заарештували техніку, урожай (який потім згнив на полях і в сховищах), проводили незаконні обшуки і допити, грубо порушували права людей.

Зрештою, на перший погляд, справедливість восторжествувала. За обґрунтованною апеляцією адвокатів ТОВ “Мрія Агро Підгайці” суди скасували арешт техніки і зобов’язали Генеральну прокуратуру України розібратися з незаконними “витівками” податкових поліцейських. Але це тільки на перший погляд перемогла справедливість … Тому фіскали, незважаючи на судове рішення, не повертають документи на техніку і продовжують блокувати роботу сільськогосподарського підприємства.

І що ж в цій ситуації робив прокурор Гуль, який, за службовим обов’язком, повинен стежити за дотриманням законів працівниками фіскальної служби? А Гуль навпаки почав “дути в одну дудку” з фіскалами, які перешкоджаючи підприємницької діяльності, явно натякають на можливість “домовитися”. Не виключено, що спокусився цією корупційною фіскальної схемою і прокурор- “контролер”. А як інакше пояснити його дії?

Саме за сприяння Володимира Гуля, з використанням недостовірних відомостей про необхідність призначення експертиз і введення в оману судового слідства, були вилучені реєстраційні документи ТОВ “Мрія Агро Підгайці”. При цьому, анонсовані прокурором експертизи, так і не були призначені. Протягом досудового розслідування, пов’язаного з “пресуванням” Товариства, фіскали в союзі з Гулем намагалися “добити” підприємців майже тридцятьма різними клопотаннями, переважна більшість з яких суди відхилили. Але, незважаючи на це, прокурор і його “спільники” навіть в приватне життя людей намагалися безсоромно влізти – хотіли прослуховувати телефонні розмови працівників підприємства. І знову суд заборонив бешкетувати. Саме про таких “діячів” говорив Генеральний прокурор Юрій Луценко – мовляв, деякі силовики займаються “доїнням бізнесу”, підвішуючи його, як Буратіно, за ноги … Здається, стосується це і нашого “героя” – прокурора.

Відзначився (чи то пак – оскандалився) Володимир Гуль і в інших справах, законний хід яких повинен контролювати. Зокрема, в кримінальному провадженні 12015210010003549 від 5 грудня 2015 року, в якому йдеться про виготовлення і збут фальсифікованих саморобних спиртних напоїв. Після їх вживання отруюлись і отримали інвалідність шість військовослужбовців. Замість того, щоб контролювати, прокурор став «кришувати» підозрюваного. І для цього – чого тільки не вигадував! Затягував термін розслідування, перекваліфікував інкриміновану статтю на більш легку, безпідставно зробив висновок з підозрюваним “алхіміком” -фальсифікаторами угоду про нібито “співпрацю зі слідством”. Але плани Гуля зруйнував суд, 7 червня 2016- го цю явно корупційну оборудку заборонив.

Хоча це Гуля не зупинило і в 2016-му році він ще раз укладав подібні, вельми сумнівної юридичного характеру, угоди з іншими затриманими продавцями алкогольної отрути в Підгаєцькому та Бучацькому районах Тернопільщини. І завжди обмежувався виключно “роботою” з “пішаками-реалізаторами”, навіть не намагаючись знайти і покарати організаторів виготовлення фальсифікату. Чи не намагався, свідомо не шукав? Маючи відносно скромну (80000 гривень на рік) зарплату, прокурор- “контролер” 2015-й задекларував 15 000 доларів готівки. Воно, може, й небагато, якщо все задекларував. Ось тільки – віриться насилу …

Всі конкретні факти і цілком обгрунтовані і ймовірні підозри щодо бурхливої ​​прокурорсько-контролюючої діяльності Володимира Гуля детально викладені адвокатами ТОВ “Мрія Агро Підгайці” в зверненнях до прокурора Тернопільської області В.Перчу та керівнику Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України В.Уварову. Чекаємо результатів. Тому твердо маємо намір тримати під публічним медіа-контролем подальшу діяльність і службову кар’єру “контролера” В. Гуля.

Документи і матеріали для публікації надав адвокат ТОВ “Мрія Агро Прідгайці” Дмитро Поліщук, – йдеться у публікації сайту.