Кожен п’ятий демобілізований учасник АТО знайшов роботу через центри зайнятості Тернопілля

У місцевих центрах зайнятості Тернопільщини упродовж січня-жовтня 2017 року було зареєстровано 1292 безробітних демобілізованих учасників АТО. З них 44 – мали інвалідність. Найбільше колишніх воїнів звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 183, Гусятинського – 103, Теребовлянського – 99 та Борщівського районних центрів зайнятості – 94 особи.

Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук поінформував про те, що цьогоріч уже працевлаштовано 255 демобілізованих військових, з них 6 – отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 11 – мають роботу за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 45 – повернулися на військову службу за контрактом; 67 – були забезпечені тимчасовими місцями праці.

Професійне навчання проходили 72 колишніх воїна, з них, 7 колишніх воїнів навчались на тракториста-машиніста с/г виробництва, 5 – електрогазозварника 5 – робітника фермерського господарства, 2 – кухаря, 1 – електромеханіка з ліфтів; 9 безробітних атовців підвищували кваліфікацію на курсах: «Налагодження обладнання для контролю електричних з’єднань кабельної в’язки автомобілів», «Сучасні технології та комплекс машин для вирощування основних с/г культур», «Сучасні технології вирощування с/г культур та агротехнічні заходи підвищення їх врожайності», інші стажувалися безпосередньо на робочих місцях підприємств, установ та організацій. Після завершення навчання 58 атошників вже працевлаштовано.