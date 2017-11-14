Чий подарунок підняв рівень надання медичної допомоги на Тернопільщині?

Університетська лікарня отримала черговий гуманітарний вантаж від благодійної організації #TogetherforUkraineFoundation. Про це в мережі Фейсбук повідомляє директор обласного департаменту охорони здоров’я Володимир Богайчук.

Цього разу благодійники передали в ортопедичне відділення Університетської лікарні апарат для радіологічної експрес-діагностики біоматеріалу, розхідні матеріали для операційної, та медичне обладнання для кардіохірургії. Завдяки обладнанню для радіологічної експрес-діагностики, можна проводити експрес-аналіз тканин під час операції, що дає можливість виявити злоякісні новоутвори. Таке обладнання працює в декількох областях України, дає можливість підняти рівень надання медичної допомоги на третинному рівні, зменшити кількість онкологічних хворих в області яких сьогодні більше як 25000.