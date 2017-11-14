Принадливий Тернопіль. Про одну з прикметних вулиць міста (фото)

Вулиця Миколи Коперника – одна з прикметних вулиць міста, бо тут зберглася оригінальна забудова.

Я б радила пройтися нею вранці рано або ввечері, щоби було спокійно й розмірено, і вулиця сама вивела на те, що потрібно — вказала на ліпнину, балконні огорожі, дала можливість приглянутися до дверей, зазирнути всередину будинків.

Світлої пам’яті Любомира Бойцун писала: «Життєпис цієї вулиці розпочинався у вуличному пасмі, яке утворилося наприкінці XVIII – на початку XIX століття і тягнулося між старим Збаразьким і Микулинецьким передмістями. Називали цю артерію Стрілецькою – Вищою, Середньою і Нижчою. Пролягала вона майже паралельно до центральної Панської Вищої і Нижчої (тепер бульвар Т. Шевченка). Активна розбудова цієї дільниці розпочалася із відкриттям залізничного сполучення й формуванням нового центру».

Прикметними тут є кілька споруд. Приміром, нинішньої української гімназії ім. І. франка, колись з реальна гімназія. Як зазначала Любомира Бойцун, 30 листопада 1901 року тут побував митрополит Андрей Шептицький, а 28 червня 1902-го – римо-католицький митрополит Юзеф Більчевський. А лижче до нинішньої В’ячеслава Чорновола будинок, що має «печальну славу — тут у застінках КГБ катували українських патріотів. Тепер у колишніх кагебівських казематах розмістився історико-меморіальний музей… А пам’ятна дошка на будинку Української гімназії нагадує про арешт дев’яти десятикласників у квітні 1941-го. Усі вони загинули у таборах ГУЛАГу й реабілітовані у 1992–1995 роках».

На вулиці розташовано три будинки, визнані пам’ятками архітектури місцевого значення — а це номер перший, датований 1901 роком, № 14 — спорудження визначене як кінець ХІХ століття та № 18 того ж часу. До них годилося також додати №9, зведений у міжвоєнний період, а крім того у цієї вулиці просто надзвичайні внутрішні дворики й кам’яниці, що сховані у них від стороннього ока. Тож будете там – не кремпуйтеся прокласти свій маршрут трохи вбік і вглиб – там справжні скарби.

Тож ось кілька дещиць з вулиці Коперника.

Анна Золотнюк.