11:32 | 10.01.2020
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Козівчанка обікрала двох чоловіків, з котрими святкувала Новий рік

Irena 3 Views Прокоментуй!
Кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 185 ККУ слідчі Козівського відділення поліції розпочали щодо 50-річної жительки райцентру. Жінка обікрала двох чоловіків з котрими святкувала Новий рік.
 
Зі слів потерпілих, вранці після чаркування їхня знайома швидко покинула приміщення. Першим оговтався господар помешкання, коли не знайшов свого мобільного. Згодом виявилося, що в нього зникли ще й гроші. Ще один з гостей теж помітив, що в кишенях його куртки хтось понишпорив, – пропало півтисячі гривень. Козівчани звернулися із заявами до поліції.
 
Поліцейські опитали зловмисницю. У скоєному вона зізналася. Мобільний телефон було вилучено, а гроші, зі слів лиходійки, вона витратила на власні потреби.
 
Триває досудове розслідування.
 

 

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