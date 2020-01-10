12:03 | 10.01.2020
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На Тернопільщині не розминулись два автомобілі: один водій у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 січня на автодорозі поблизу с.Долина Теребовлянського району. Тут, близько 18.30 годин, 21-річний водій автомобіля марки «ROVER 75» не впорався з керуванням,  виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo SENS»  

Внаслідок ДТП, 63-річного водія автомобіля «Daewoo SENS» з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та переломами частин тіла» госпіталізовано в Теребовлянську районну лікарню

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