Козівчани отримали найголовнішу премію міжнародного фестивалю

6-8 жовтня на базі оздоровчого комплексу «Карпати» м. Яремче за підтримки міського будинку культури та продюсерського центру «Oma music star» відбувся міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «BUKOVEL STAR FEST-2017». Тут взяли участь вихованці зразкового танцювального колективу «Росинка» (керівник – Галина Данилів-Стадник).

Конкурсанти змагались у номінаціях вокал, хореографія та інструментальне мистецтво. Цього разу на конкурсі “Росинку” представила середня вікова категорія учасників. Козівчани виконували дві хореографічні постановки.

Загалом у конкурсі взяли участь понад 400 учасників. Наші діти, як завжди, показали високий результат. За хореографічну постановку «Україно, ми твоя надія» танцівники з “Росинки” від зіркового журі у складі відомого хореографа, шоумена, співака Амадора Лопеса та соліста гурту “Rumbero” Олега Серафина нагороджені кубком та дипломом лауреата гран-прі (найголовнішої премії). За постановку «Щасливе дитинство» стали лауреатами першої премії!

Кожен день був насиченим: діти взяли участь в екскурсії «Перлина Карпат», побували у вольєрному господарстві Карпатського національного природного парку, на водоспаді “Пробій”, відвідали яремчанський ярмарок.

Батьки учасників колективу щиро дякують керівнику Галині Данилів-Стадник за підготовку до конкурсу вихованців, за витримку, мудрість, відданість та вміння згуртувати маленькі таланти. Окрема подяка батькам – за фінансову допомогу.

Повертаючись додому, ще довго не вщухали яскраві дитячі емоції. Хоча і втомлені, але щасливі дитячі обличчя вкотре переконують, що не повинно бути причин, аби зупинити їхнє творче зростання для щасливого сьогодення і майбутнього.

Від імені батьків учасників “Росинки” – Людмила Кутнів.