Золоті руки: Віталій Погорицький з Козови створює ікони… з уламків плитки

Віталій Погорицький з Козови – один з небагатьох на Тернопільщині, хто створює мозаїку, до того ж особливу – в іконах.

З мозаїкою почав працювати вісім років тому. У пошуках роботи випадково натрапив на оголошення, де підприємство запрошувало майстрів на облицювання басейнів мозаїкою. Обіцяли гарну зарплату, тож пішов на співбесіду, в результаті якої робота до душі знайшла його сама.

– У цій сфері я був не надто обізнаний, – розповів Віталій виданню ПроТе. – Втім, хто шукає – завжди знаходить. Мені пощастило майже відразу: зайшов у книгарню, щоб знайти літературу про цю спеціальність. Натомість натрапив на книгу про художню мозаїку Хелен Берд «Мозаїка». І тієї миті мені відкрився новий кольоровий світ зі шматочків кераміки і скла. Захотілось створювати щось дуже красиве і радісне, несхоже на буденність. Позаяк після завершення робіт у басейнах завжди залишався дріб’язок від скляної мозаїки, для перших робіт матеріал я мав. Далі почав використовувати керамічну плитку, і пішло-поїхало!..

На центральній площі м. Козова впадає в очі кам’яна огорожа церкви Успіння Пресвятої Богородиці. У одній із ніш виблискує золотом ікона Діви Марії з Ісусом. На перший погляд мальована, та виявляється – із мозаїки! Робота – героя нашої публікації.

На виготовлення картини чи столу з мозаїки майстер витрачає не менше одного місяця.

– Займаюсь мозаїкою у вільний час, переважно рано-вранці, – розповів митець. – Мозаїку сприймаю як хобі. Хоча за останні два роки отримував замовлення від священиків церкви Успіння Пресвятої Богородиці м. Козова. Найсвіжіша робота – ікона Пресвятої Богородиці «Одигітрія. Квіт Нев’янучий» (Козівська Богородиця). Її розміри 110 на 170 см. Працював над нею впродовж 5 місяців. Часом виникало відчуття, що не знаю, як маю викласти певні частини. У такі моменти завжди молився, тоді руки спокійно продовжували працювати, рішення приходило само собою.

Батько Віталія Погорицького все життя займався живописом. “Мені завжди подобалось будівництво, ремонт осель. Об’єднавши будівельні матеріали із живописом, дійшов до гармонії у вподобаннях – художньої мозаїки”, – розповів чоловік.

Наразі митець працює над серією мозаїк із зображенням святих місць, всесвітньо відомих храмів. П’ять з них готові, залишилося виконати ще вісім.

Всього у творчому доробку пана Віталія пів сотні робіт. Серед них – мозаїчні столи, картини, панно, ікони. До дня народження дружини в подарунок виконав її портрет з дрібних плиточок.

Джерело: ПроТе