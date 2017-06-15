Сьогодні і завтра у тернопільському університеті — відкриті лекції академіка В. Широкова
15 – 16 червня в Тернопільському національному технічному університеті відкриті лекції прочитає український вчений у галузі математичної та прикладної лінгвістики і лексикографії, теорії інтелектуальних мовно-інформаційних систем, фундатор вітчизняної наукової школи лінгвістичної технології, дійсний член Національної академії наук України, доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України Володимир Широков.
15 червня
- Еволюція як універсальний природний закон. (Пролегомени до наукової дискусії про майбутню загальну теорію еволюції).
- Системна семантика тлумачних словників.
16 червня
- Національна система лінгвістичних ресурсів та Національна лінгвістична інфраструктура.
Початок о 10.00 год у читальному залі науково-технічної бібліотеки університету (ауд. 59).
До участі запрошуються науковці, студенти й усі охочі.