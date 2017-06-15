Сьогодні і завтра у тернопільському університеті — відкриті лекції академіка В. Широкова

в Тернопільському національному технічному університеті відкриті лекції прочитає український вчений у галузі математичної та прикладної лінгвістики і лексикографії, теорії інтелектуальних мовно-інформаційних систем, фундатор вітчизняної наукової школи лінгвістичної технології, дійсний член Національної академії наук України, доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України Володимир Широков.

15 червня

Еволюція як універсальний природний закон. (Пролегомени до наукової дискусії про майбутню загальну теорію еволюції). Системна семантика тлумачних словників.

16 червня

Національна система лінгвістичних ресурсів та Національна лінгвістична інфраструктура.

Початок о 10.00 год у читальному залі науково-технічної бібліотеки університету (ауд. 59).

До участі запрошуються науковці, студенти й усі охочі.