Кременеччина в скорботі. Загинув Володимир Кантицький

Трагічні звістки щодня вриваються у наші громади…

Загинув ще один Герой Кантицький Володимир Миколайович, 1993 року народження. Про це повідомляє Кременецька військова адміністрація.

Володимир, відданий Військовій присязі, на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність стояв мужньо перед рошистським окупантом. В бою отримав поранення. Сьогодні, 13 травня, його серце перестало битися у м. Дніпро під час лікування.

🕯 Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя!

Щирі співчуття рідним та близьким.