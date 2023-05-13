Сучасний коворкінг-простір для бізнесу відкрили у Ланівцях





11 травня у Ланівцях відбулося відкриття коворкінгудля підприємців. Це вже 11-й проєкт, який у громаді реалізовано за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

У коворкінг-просторі облаштували першу в громаді відеостудію з можливістю онлайн-трансляцій, великий конференц-зал, фотостудію, робочі місця із сучасною оргтехнікою та зону відпочинку для підприємців. Раніше у цьому приміщенні працювала районна рада і воно давно потребувало ремонту. Зараз же про колишній інтер’єр нагадують лише відреставровані ліпнина та паркетна підлога. Загальна вартість проєкту– 1 мільйон 525 тисяч гривень, з яких внесок Програми USAID DOBRE у вигляді необхідного обладнання становить майже 1,1 мільйона гривень.

– Наш перший проєкт із Програмою DOBRE – це відкриття культурно-мистецького центру Єловицьких в Ланівцях. І символічно, що свою співпрацю у другій фазі програми ми розпочинаємо теж із відкриття простору – тепер уже для підприємців, – каже голова Лановецької громади Роман Казновецький. – Бо бізнес – це надходження до бюджету, нові робочі місця, це розвиток і громад, і країни в цілому. Проєктдопоможе Лановеччині подолати такі виклики, як низький рівень зайнятості, відтік кваліфікованих кадрів за кордон та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

У відкритті коворкінг-простору також взяли участь директорка департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації Галина Воляник, експерт із місцевого економічного розвитку Програми USAID DOBRE Віталій Юрків, фахівець із розвитку громад Програми USAID DOBRE в Тернопільській області Олег Процик, голова Кременецької РВА Віталій Кудлак, міський голова Кременця Андрій Смаглюк, представники Фонду розвитку підприємництва, міжнародних організацій, Збаразької громади, громадські активісти та журналісти.

– Місія нашої Програми – допомогти громадам побачити свої ресурси, визначити виклики й знайти для них рішення, – зазначив експерт із місцевого економічного розвитку Програми USAID DOBRE Віталій Юрків. – Також ми допомагаємо громадам розвиватися у сталий спосіб та підвищувати власну економічну спроможність. При цьому ми не нав’язуємо жодну тематику, а спонукаємо мешканців самим визначати пріоритети. І наші громади сьогодні звертаються до нас саме за допомогою в економічному розвитку – вони прагнуть створювати нові робочі місця, утримувати діючі бізнеси та допомагати релокованомубізнесу.

У новій відеостудії відбувся перший брифінг – про загальні перспективи розвитку підприємництва в громадах. Під час події директорка департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОВА Галина Воляник зазначила, що сьогодні економічна складова в Україні не менш важлива, ніж захист нашої території. Зокрема, Тернопільщина має розвинені аграрну та харчову галузі, які зараз буквально витягують місцеву економіку. Однак вже зараз потрібно дбати про розвиток тих напрямків, які будуть найбільш затребувані під час відновлення країни, – наприклад, будівництво та виробництво будівельних матеріалів, галузі з високою доданою вартістю тощо. Роман Казновецький, у свою чергу, повідомив, що в Лановецькій громаді зараз активізується ягідництво, фермерство та ІТ-напрямок.

У коворкінг-просторі планують проводити різноманітні тренінги, форуми та семінари для підприємців громади, а також надати доступ до сучасного професійного обладнання з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Із першого дня тут стартувала бізнес-школа, яка навчатиме молодь громади основ підприємницької діяльності. Кожен із мешканців може безоплатно скористатися коворкінгомта обладнанням, щоби протестувати власну ідею для бізнесу та свою спроможність. Наразі в Лановецькійгромаді мешкають орієнтовно 13 тисяч працездатного населення, з яких понад 5 тисяч – молодь. Підприємництвом у громаді займаються близько 600 осіб.

Під час заходу відбулися панельні дискусії про завдання і перспективи коворкінг-простору для підприємців, а також про розвиток бізнесу північної Тернопільщини.

Нагадаємо, раніше Лановецька громада у співпраці із Програмою USAID DOBRE оновила залу засідань у міській раді, облаштувала інклюзивний майданчик на набережній ставу, встановила сміттєві контейнери в громадських місцях та частині домогосподарств. А також облаштували місця для проживання внутрішньо-переміщених осіб, які знайшли прихисток у громаді після початку повномасштабного вторгнення.