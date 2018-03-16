Коваль із Тернопільщини змайстрував мангал у вигляді корабля. Фото

27-річний кременчанин Ярослав Єфремов змайстрував кований мангал у вигляді корабля без попередніх ескізів та заготовок. На виготовлення мангалу майстру знадобилося більше як місяць, пише КременецьСity.

Виріб вийшов розміром понад два метри довжиною та майже півметра завширшки, вагою понад сто кілограмів.

За фахом він автослюсар, але зізнається, що завжди були до вподоби саме зварювальні роботи.

Ковальською справою Ярослав займається уже близько восьми років. А досвід перейняв у знайомих зварювальників. Раніше займався ще й художнім куванням.

“Це дуже копітка робота, але, щоб створити такий мангал-корабель щодня намагався приділяти по декілька годин цій справі”, – каже майстер.

Такий виріб мріяв виготовити вже давно. Проте попередньо жодних ескізів не робив.

“Я просто втілив у життя той виріб, який попередньо собі уявив і дуже задоволений”, – каже Ярослав.

Ковальство стало улюбленою справою хлопця.