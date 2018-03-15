На Тернопільщині затримано закарпатських “кримінальних гастролерів”

15 березня 2018 року о 05.20 хвилин до поліції звернувся керівник одного з підприємств Кременечини і повідомив про те, що він виявив пошкоджений замок та відкриті вхідні двері на одному із складів, де зберігаються запчастини до сільськогосподарської техніки.

Під час обстеження прилеглої території по «гарячим слідам» нарядом ГРПП Кременецького відділу поліції о 05.50 хвилин у м.Кременець по вулиці 107 Кременецької дивізії було виявлено автомобіль марки «Крайслер» на болгарській реєстрації. При спробі працівників поліції зупинити вказаний автомобіль, останній не реагував та намагався утекти. Завдяки професійним діям поліції вище зазначений автомобіль був зупинений.

При перевірці вказаного автомобіля в салоні останнього виявлено запчастини до сільськогосподарської техніки.

На місці події, особи, які перебували в салоні автомобіля, намагалися «вирішити питання» з поліцейськими, однак поліцейськими останніх було затримано. Ними виявилися троє громадян Закарпатської області 1994, 1995 та 1987 року народження.

По даному факту порушено кримінальне провадження за ст.185 Кримінального кодексу України, триває слідство.

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