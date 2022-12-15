Квіткове господарство на Тернопільщині модернізується завдяки мікрогранту

У Тернопільській області на Теребовлянщині в селі Лошнів успішно працює квіткове господарство «Matla Flowers», яке започаткував наш краянин Тарас Матла. Тут вирощують та імпортують насіння, цибулини, клубні квітів.

«Наша історія розпочалася весною 2007 року, тоді ми привезли перші цибулини тюльпанів з Голландії. З того часу квіти стали для нас сімейним бізнесом, який поступово переріс в квіткову компанію, що стрімко розвивається. Ми володіємо великим досвідом у квітникарстві і за цей період відчули що таке квіти, наскільки це тонка та вишукана справа, яка потребує дбайливого ставлення, відповідальності та колосального об’єму праці», – розповідає підприємець.

«Ми твердо переконані в перспективах квітникарства в Україні, адже країна має для цього прекрасні передумови… Захоплені цією ідеєю, ми вирішили стати частиною цього розвитку і вкласти свій внесок в побудову національного квітникарства, – додає Тарас Матла. – Отож, і зараз, дізнавшись про можливість отримати мікрогрант від держави, вирішили модернізувати теплиці, закупити обладнання та створити кілька нових робочих місць».

Після перевірки уповноваженим банком ділової репутації заявника, оцінки бізнес-плану та співбесіди у Тернопільському обласному центрі зайнятості, чоловік отримав схвальне рішення. Підприємцю уже надійшли грантові кошти.

«Ми прагнемо бачити нашу Україну, кожну оселю красивою і квітучою, отож, підходимо до своєї справи з професіоналізмом та чистим серцем, аби відповідати вимогам і квітникаря-професіонала, і любителя, який тільки хоче посадити свою першу квітку», – каже пан Тарас.

(0352) 23-51-95 До слова: отримати консультацію щодо мікрогрантів та можливості проходження відповідних курсів можна у Тернопільському обласному центрі зайнятості за телефонами: (0352) 23-49-82