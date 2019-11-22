Китайські інвестори побудують завод на Тернопільщині за 200 млн.дол.

Китайські інвестори побудують завод у Чорткові за 200 млн.дол. Про це повідомляє мер Чорткова Володимир Шматько.

21 листопада продовжили перемовини з китайською компанією про будівництво нового високотехнологічного заводу в нашому індустріальному парку «Chortkiv-West”.

Глибинна переробка кукурудзи. Виробництво фруктози, лізин, глутамінова кислота.

Площа першої ділянки в оренду 15 га, к-сть нових робочих місць 350-370. В майбутньому можливо ще два заводи.