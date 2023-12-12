Представники Закарпатських національних спільнот виступили за приєднання до ЄС: чи буде звернення від нацменшин Тернопільщини?

Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Вони звернулися з проханням підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня 2023 року. Також українські словаки наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.

Звернення опублікувало керівництво громадських організацій «Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра“», «Товариство словацької інтелігенції Закарпаття», «Товариство словацьких митців Закарпаття» та «Культурно-освітня організація “Матіца Словенська” в Україні».