У школі в Ланівцях готують до відкриття унікальний стрілецький тир

У НВК «Лановецька загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів-ліцей імені Юрія Коваля» готують до відкриття стрілецький тир.

Нещодавно об’єкт оглянули перший заступник голови Лановецької РДА Олександр Батожний та районний військовий комісар підполковник Олег Касюн.

Зокрема, військовий комісар зауважив, що тир добротний та надав рекомендації з інформаційного облаштування приміщення. Олег Касюн наголосив, що в Тернопільській області подібних тирів немає. Про це повідомли в Лановецькій РДА.