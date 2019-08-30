Літня СЕНЬЙОРІАДА – фестиваль спорту у Луцьку: 5 медалей – в руках теребовлянців!

Команда із Теребовлянської громади в складі 14 учасників «Університету третього віку» відділення денного перебування Територіального центру надання соціальних послуг Теребовлянської міської ради – взяла участь в ІІІ Міжнародному фестивалі літньої сеньйоріади, який відбувся 22-23 серпня 2019 року у м.Луцьк.

З кожним роком Фестиваль набирає обертів: коли його проводили вперше, то було лише 100 учасників, минулоріч – понад 300. Цьогоріч у сеньйоріаді взяли участь 33 (символічно – у третій рік проведення) команди з України, Польщі, Словаччини та Туреччини. Загалом – понад 400 учасників події! Завдяки цікавій ідеї масштабного комплексного спортивно-мистецького фестивалю для людей поважного віку (50+) його організатори – ГО «Центр освіти «Університет третього віку» заручились підтримкою представників Луцької та Волинської міських рад, спортивних організацій та бізнес-партнерів. А завдяки підтримці Теребовлянської міської ради в Сеньйоріаді цьогоріч змогла взяти участь і команда із Теребовлянської ОТГ.

На вибір учасників було запропоновано 16 видів спортивних змагань: біг, стрільба, велогонки, шахи, теніс, байдарки та ін. Загалом в командному заліку перемогла команда із міста мільйонника – Дніпра, але наша – теребовлянська відзначилась тим, що спільними зусиллями потрапила у першу десятку! Якщо ж говорити про особисті перемоги, то медалі до Теребовлянської громади привезли:

Іван Хабінець – 1 місце в змаганнях з шахів;

Богдан Кривокульський – 1 місце у дартсі та 3-тє – у штовханні ядра;

Орест Горинь – 2 місце у настільному тенісі;

Тарас Турчин – 3-тє місце у шашках.

Вітаємо поважних спортсменів із перемогами, та завдяки їм переконуємось вкотре, що вік – не перешкода у здобутті нових досягнень, в особистому розвитку та отриманні незабутніх вражень від життя!

За матеріалами офіційного сайту Теребовлянської ОТГ.