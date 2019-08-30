На Тернопільщині проводять конкурс на найкращий ЦНАП

Покращення якості надання адміністративних послуг – одна з пріоритетних цілей децентралізації. З моменту старту реформи на Тернопільщині активно розпочався процес створення ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах та на базі районних державних адміністрацій. Як повідомляють у Тернопільському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» зараз в області діє 27 ЦНАПів, з них 8 – в об’єднаних територіальних громадах.

У Тернопільській обласній державній адміністрації оголосили конкурс на найкращий ЦНАП в області. Вже відбулось засідання конкурсного Комітету з проведення конкурсів на «Кращий центр надання адміністративних послуг» та «Кращий адміністратор».

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА Галина Воляник на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила, що на засіданні підведено підсумки першого етапу конкурсу «Кращий центр надання адміністративних послуг», зокрема, до оцінювання одностайно допущено:

У номінації «Кращий Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації»: центри Бережанської, Борщівської, Бучацької, Заліщицької, Збаразької, Зборівської, Козівської, Кременецької, Лановецької, Монастириської, Теребовлянської, Чортківської райдержадміністрації;

У номінації «Кращий Центр надання адміністративних послуг міської ради міста обласного значення»: центри міст обласного значення, у т.ч. які є центрами ОТГ – Тернопіль, Бережани, Чортків;

У номінації «Кращий Центр надання адміністративних послуг об’єднаної територіальної громади»: центри Підволочиської, Скалатської, Великодедеркальської, Великогаївської і Шумської ОТГ.

Члени конкурсного комітету працюють над оціночними листами, щоб визначити переможців. Результати будуть оголошені згодом на черговому засідання комісії.

Нагадаємо, що за сприяння Програми «U-LEAD з Європою» у Тернопільській області відкрито два ЦНАПи та ще п’ятьом Центрам надано технічну підтримку на придбання меблів і спеціального обладнання.