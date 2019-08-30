Тернопільський суд оштрафував голову сільради, який допомагав в отриманні землі під сонячні батареї

Бережанський районний суд Тернопільської області призначив 17 тис грн. штрафу голові Потуторської сільради Бережанського району Андрію Люшняку, затриманого у лютому 2019 року на хабарі. Про це написала Світлана Гривас у «Терміново» з посиланням на вирок суду від 2 серпня.

У грудні 2018 року до Люшняка звернувся підприємець, який хотів взяти в оренду 10-15 га для встановлення сонячних електробатарей. Пізніше сільській голова повідомив, що є вільна земельна ділянка площею 10 га і підприємець може звернутись до сільради із відповідною заявою, щоб отримати цю ділянку в оренду.

Вже у січні цього року Люшняк розповів підприємцю, що може вплинути на депутатів Потуторської сільської ради, щоб вони позитивно розглянути його заяву та надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Але за умови, якщо той надасть неправомірну вигоду в сумі $350 за 1 га землі, тобто усього $3500.

Правоохоронці затримали Люшняка 1 лютого під час передачі йому $3500 поблизу приміщення Бережанського РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго».

У суді сільський голова свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та погодився з усіма обставинами його вчинення. В результаті суд оштрафував Люшняка. Він продовжує перебувати на посаді Потуторського сільського голови.