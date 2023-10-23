У важкому бою проти загарбників загинув Володимир Омельчук з Тернопільщини

На війні з росією Шумщина втратила Героя..

20 жовтня 2023 року, у важкому бою проти загарбників загинув наш земляк Омельчук Володимир Володимирович, 1984 року народження, житель села Велика Іловиця. Повідомляє міський голова Володимир Боярський.

Він був учасником АТО. Ще з 2015 року захищав Україну. І вже на другий день повномасштабного вторгнення, зібравши речі, пішов до військкомату, щоб знову бути разом з побратимами. Був неодноразово поранений, але і це не спинило Володимира, він мужньо ішов у наступ, щоб знищити ворога. Останній його бій відбувся на Харківщині…

Загинув мужній воїн, який разом з побратимами стримував ворога. Загинув люблячий чоловік, турботливий тато. Добрий, інколи надто щирий та відвертий, але завжди справедливий та чесний – таким він назавжди залишиться в пам’яті друзів та односельчан.

Вічна пам’ять та слава Герою!..

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Володимира…