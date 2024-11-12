Обвалилася травертинова скеля з мальовничим водоспадом «Дівочі сльози»

На початку листопада 2024 року на території(без вилучення) національного природного парку “Дністровський каньйон” в урочищі Пустельня поблизу села Устечко обвалилась травертинова скеля з мальовничим водоспадом “Дівочі сльози”. Повідомляють в національному парку.

За сотні років на скелі утворився карниз, що виступив майже на 5 метрів уперед і важив понад 200 тон. З наростанням карнизу збільшувалась його маса і плече сили тиску, що зрештою призвело до обвалу його частини об’ємом близько 100 кубічних метрів. Розлом пройшов у найвужчій частині карнизу де у породі було більше щілин, поруч із стовбуром ясена, який росте на верху скелі.

Після обвалу залишився навіс близько 1 метра, з якого тепер спадає водоспад. Скеля скотилася з висоти 80 метрів до річки Джурин, розколовшись на шість великих і безліч дрібних уламків, що розсипалися по всій висоті схилу завширшки 8…12 метрів. На своєму шляху обвал знищив рослинність, серед яких рідкісний листовик сколопендровий та повалив дерева, найбільшим з яких був ясен із діаметром стовбура до 50 см. Деякі невеликі уламки скелі відлетіли в сторони і зупинились між деревами. Найбільший уламок об’ємом до 20 кубічних метрів зупинився за 70 м від Джурина. Останній уламок розмірами більше 1 кубічного метра зупинився перед самим руслом річки Джурин. Через рік-два волога скеля покриється мохом, і водоспад Дівочі сльози знову набуде своєї мальовничої привабливості.