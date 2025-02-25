Тернопільське СБУ за понад 3,6 мільйона придбало два позашляховики

Наприкінці 2024 року Управління Служби безпеки України в Тернопільській області придбало два позашляховики підвищеної прохідності на базі автомобіля Mitsubishi L200 в комплектації Invite. Ціна питання – 3 665 500 гривень, повідомляє сайт публічних закупівель «Прозорро».

Управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області був оголошений тендер на придбання двох автомобілів підвищеної прохідності на базі автомобіля MITSUBISHI L200 в комплектації Invite або еквівалент.

На тендер подали пропозиції дві компанії – ТОВ з іноземними інвестиціями “Юромаш” з київською реєстрацією та ТОВ «ТерКо Авто Центр» з Тернополя.

Очікувана вартість товару становила 3 665 500 гривень. Саме таку ціну і ні на копійку меншу, запропонував тернопільський продавець за два позашляховики Mitsubishi L200. Натомість столичний продавець був готовий продати аналог цій автівці – «DongFeng RICH 6» за 3 230 000 грн. Тобто запропонував майже на пів мільйона дешевшу ціну від конкурента. Однак пропозиція «Юромашу» була відхилена через невідповідність технічним вимогам.

– В додатку до тендерної документації замовником зазначено, що робочий об’єм двигуна автомобіль підвищеної прохідності на базі автомобіля Mitsubishi L200 в комплектації Invite або еквівалент повинен бути не менше 2442 куб. см, а розміри грузового відсіку повинні становити не менше 1550 мм * 1540 мм * 525 мм. Натомість під час розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «ЮРОМАШ» встановлено, що в документах до тендерної пропозиції зазначено, що робочий об’єм двигуна запропонованого автомобіля (пікап «DongFeng RICH 6») становить 2298 куб. см, а розміри грузового відсіку – 1520 мм * 1520 мм * 475 мм. Враховуючи викладене, замовник відхиляє тендерну пропозицію, адже вона не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації, – йдеться в аргументації УСБУ в Тернопільській області щодо відхилення пропозиції столичного продавця.

Відповідно товар було придбано у ТОВ «ТерКо Авто Центр» за 3 665 500 гривень, або 1 832 750 грн. за штуку.

Зауважимо, що минулого тижня військова частина А4118 замовила сотню автомобілів Mitsubishi L200 2,4 MT у комплектації Invite по 1,67 млн грн за штуку. Тобто на понад 150 тис. грн. дешевше, ніж заплатила тернопільська СБУ. Тут, очевидно, має місце знижка, як оптовикам.

До слова, в приватних оголошеннях про продаж таких автівок ціни починаються від 1,74 млн грн. А в закупівлях в системі «Прозорро» вони, як дорожчі за тернопільські, так і дешевші. Наприклад в/ч А0661 оголосила закупівлю по 1,92 млн грн, в/ч А7048 – по 1,85 млн грн, а в/ч А7382 – по 1,80 млн грн. (зауважимо, що після проведення тендерів ці суми можуть бути і меншими).