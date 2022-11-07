На Тернопільщині є вакансії з наданням житла

Автотранспортне підприємство м. Тернополя запрошує на роботу водія автотранспортних засобів та слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Працівників забезпечують спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту, надають можливість безкоштовного проживання.

Вимоги до водія: обов’язкова наявність водійських прав категорії СЕ. Робота передбачає перевезення вантажів на машинах MAN TGA; ТАТРА; Mersedes Benz 580, догляд за технічним станом автомобіля. Зарплата 8000 грн.

Слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів будуть здійснювати догляд за технічним станом автомобілів. Зарплата 7124 грн.

Одне з агропідприємств шукає на сезонну роботу (до грудня) тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Вимога – наявність посвідчення тракториста (кат. А1,А2). Він буде працювати на комбайні Lexion 750 TT Claаs, збирати гречку, сою, кукурудзу у Тернопільській та Закарпатській областях, проводити поточний ремонт.

Роботодавець забезпечує харчуванням та житлом. Зарплата 10 000 грн.

Мельнице-Подільська селищна рада (Чортківський р-н) також пропонує вакансії з наданням житла (гуртожитку): реєстратора, бухгалтера та спеціаліста державної служби (в галузі архітектури та містобудування). Цим фахівцям роботодавець платитиме зарплату 6700 грн на місяць.

Реєстратор відділу з питань надання адміністративних послуг та реєстрації повинен знати чинне законодавство України, володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою, мати дозвіл для вчинення реєстраційних дій.

У посадові обов’язки бухгалтера входить ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Спеціаліст державної служби буде забезпечувати реалізацію державної політики у сфері будування та архітектури, брати участь в організації і реалізації виконання державних та районних програм у сфері планування та забудови, розробляти і затверджувати відповідну документацію.