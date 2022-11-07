На Тернопільщині є вакансії з наданням житла
Потрібні слюсарі, водій, тракторист, реєстратор, бухгалтер, фахівець у галузі містобудування
Автотранспортне підприємство м. Тернополя запрошує на роботу водія автотранспортних засобів та слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Працівників забезпечують спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту, надають можливість безкоштовного проживання.
Вимоги до водія: обов’язкова наявність водійських прав категорії СЕ. Робота передбачає перевезення вантажів на машинах MAN TGA; ТАТРА; Mersedes Benz 580, догляд за технічним станом автомобіля. Зарплата 8000 грн.
Слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів будуть здійснювати догляд за технічним станом автомобілів. Зарплата 7124 грн.
Одне з агропідприємств шукає на сезонну роботу (до грудня) тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.
Вимога – наявність посвідчення тракториста (кат. А1,А2). Він буде працювати на комбайні Lexion 750 TT Claаs, збирати гречку, сою, кукурудзу у Тернопільській та Закарпатській областях, проводити поточний ремонт.
Роботодавець забезпечує харчуванням та житлом. Зарплата 10 000 грн.
Мельнице-Подільська селищна рада (Чортківський р-н) також пропонує вакансії з наданням житла (гуртожитку): реєстратора, бухгалтера та спеціаліста державної служби (в галузі архітектури та містобудування). Цим фахівцям роботодавець платитиме зарплату 6700 грн на місяць.
Реєстратор відділу з питань надання адміністративних послуг та реєстрації повинен знати чинне законодавство України, володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою, мати дозвіл для вчинення реєстраційних дій.
У посадові обов’язки бухгалтера входить ведення бухгалтерського та податкового обліку.
Спеціаліст державної служби буде забезпечувати реалізацію державної політики у сфері будування та архітектури, брати участь в організації і реалізації виконання державних та районних програм у сфері планування та забудови, розробляти і затверджувати відповідну документацію.
За довідками зверніться у Тернопільський обласний центр зайнятості: (0352) 23-49-82, відділ організації надання послуг роботодавцям; (0352) 22-02-01, відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості.