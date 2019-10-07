Майже десять років будували храм у Козівському районі

У селі Росоховатець Купчинецької ОТГ, що у Козівському районі, 29 вересня урочисто відкрили новий храм. Його будували майже десять років, тому ця довгоочікувана подія для мешканців села стала справжньою радістю, вірою у власні сили і щирі благодійні наміри меценатів, які постійно допомагали зводити храм Божий.

Привітати парафіян із відкриттям храму прибув єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Теодор Мартинюк та численні священнослужителі. Теплі вітальні слова сільчанам висловили народний депутат України Іван Чайківський і директор компанії «Агропродсервіс» Андрій Баран.

– Ми надзвичайно задоволені, що спільними зусиллями змогли збудувати новий храм, бо відновлювати старий було недоречно, – розповів отець Євген, адміністратор парафії села Росоховатець. – Ми щиро вдячні за допомогу усім мешканцям села і меценатам, які багато допомогли. Також дякуємо Богові, що дав сили завершити будівництво.

– Освячення церкви в селі – це свідчення того, що село не пропало і має величезне майбутнє, – зазначив народний депутат Іван Чайківський. – Хочеться, щоби таких сіл було якомога більше. У цьому храмі хреститимуть та виховуватимуть маленьких українців. Тож його освячення сьогодні є величезною подією і для села, і для ОТГ.

Директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран, який завжди підтримує розвиток сіл і надає їм матеріальну допомогу, наголосив, що відкриття і освячення храму є однією з найважливіших подій в історії села. Упродовж всього часу, відколи громада прийняла рішення будувати храм, ми надавали посильну допомогу. Скільки пішло коштів – ніхто й не рахував. Наше підприємство тут орендує землі. Тому ми підтримуємо села, їх духовну, освітню та соціальну складові.

У майбутньому громада планує також облаштувати на території храму огорожу і дитячий майданчик. Допомогти у цьому обіцяє керівник відділення ПАП «Агропродсервіс» Василь Рудик. А мешканці села, натхнені власними здобутками, згуртувалися ще більше заради інших спільних справ.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”