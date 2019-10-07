У Зарваниці відбулася проща чернечої родини

Чисельна проща Чернечої Родини Воплоченого Слова відбулася у суботу, 5 жовтня, у Марійському духовному центрі «Зарваниця», з нагоди подвійного ювілею Згромадження 35-ліття заснування та 25-ліття служіння в Україні. Разом із новим протоігуменом о. Антонієм Вацебою, священиками та монахинями до відпустового місця прибуло чимало паломників із Закарпаття, Івано-Франківська, Вінниці, Скадовська, Бурштина, Стрия, Тернополя та інших місць.

У малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк). Після спільної молитви владика подякував усім членам Чернечої Родини Воплоченого Слова за важливе служіння, яке вони здійснюють для Церкви й народу, привітав учасників паломництва, а також всіх прочан, які разом зі своїми парохами взяли участь у Богослужінні. В свою чергу о. Антоній від імені всіх присутніх подякував владиці Теодору за спільну молитву в такий особливий день.

Опісля всі процесійно відправились до каплиці над чудотворним джерелом, де відбулося освячення води та спільна трапеза. На завершення паломники молилися Хресну дорогу, вервицю, відвідали унікальний комплекс споруд «Український Єрусалим».

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