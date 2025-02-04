Максим Огородник і «Вікі любить пам’ятки»: фото каплиці отримало відзнаку

Кожного року Вікімедіа Україна / Wikimedia Ukraine робить невеликим тиражем настільні календарі, присвячені якомусь проєкту.

2025 рік — рік «Вікі любить пам’ятки», тож продовжуємо розказувати трохи про кожен об’єкт у календарі, адже важливо і документувати, і поширювати інформацію про нашу культурну спадщину.

Пам’ятка цього місяця — каплиця святого Миколая у селі Шманьківці Тернопільської області, сфотографована Максимом Огородником 9 лютого 2021 року. Щойновиявлена пам’ятка архітектури.

У статті Українська Вікіпедія написано, що каплицю звели 1869 року на честь скасування панщини в східній околиці села. 1926 року поставили фігуру святого, каплицю відновили. За радянських часів вона була занедбана й руйнувалася, а відновили вже 1989 року зусиллями місцевих жителів. Вірять, що каплиця охороняє село від стихійних лих та бід…

Сама фоторобота Максима Огородника отримала відзнаку «Якісне зображення» (Quality image). Такий статус спільнота Вікісховища / Wikimedia Commons може присвоїти зображенню, що відповідає певним стандартам якості (зазвичай технічного характеру). Максим завантажив її на фотоконкурс 2023 року.

Посилання на статтю у Вікіпедії: https://w.wiki/CuZW

Посилання на оригінал фото: https://w.wiki/CuZX

Проєкт «Якісне зображення» (Quality image) на Вікісховищі: https://w.wiki/CuZY

Нагадаємо, що фотовиставку Максима Огородника “Чарівні миттєвості часу” відкрили у Тернопільській центральній міській бібліотеці 5 грудня 2024 року. Роботи фотохудожника показали в межах Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.