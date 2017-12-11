Мартін Ройтер вирішив допомагати дітям із Кременця

Знайти партнерів в Німеччині та заручитися підтримкою громадської організації «Служба старших експертів», котрі зможуть допомогти людям з інвалідністю у Кременці вирішив Мартін Ройтер.

Сам доброчинець із Німеччини, проте здебільшого мешкає в Україні вже протягом десяти років. За цей час працював в університетах Харкова, у торговельній палаті України у Києві, а з минулого року є консультантом-експертом із питань поглиблення та розширення братніх стосунків при Ужгородській адміністрації.

Побачивши, що у Кременеці намагаються займатися з хворими на ДЦП і як їм потрібна допомога, зрозумів, що потрібно посприяти. «Важливо, аби ці люди не були ізольовані, а перебували з іншими», – зазначив Мартін Ройтер.

Цього року громадська організація ГО «Батьки дітей інвалідів та їх друзів «Зоря надії», спільно з товариством «Крок за кроком» м. Замость (Польща) підготували проект, у рамках якого спеціалісти, котрі працюють в загальноосвітніх закладах Кременця із дітьми з обмеженими можливостями та батьки цих дітей, декілька разів побували у згаданому товаристві в Польщі.

«Вчилися, набиралися досвіду у роботі з такими дітьми, а тепер усе впроваджують і у Кременці», – каже практичний психолог Кременецької ЗОШ №3 Галина Кравчук.

Мартін Ройтер був присутнім на практичному заняття, котре провели у школі для хворих діток за участі практичних психологів Галини Кравчук та Наталії Герасимович, вчителя початкових класів Алли Рудницької, логопеда Світлани Малишечивої та голови ГО «Батьки дітей інвалідів та їх друзів «Зоря надії» Алли Андрощук.

Чому захопився саме Кременцем та його людьми, каже, що саме це місто йому дуже сподобалося. «Я багато подорожую по Україні, але Кременець і взагалі вся Тернопільщина, мабуть, найгарніший край в Україні. І я, вже великий друг Кременця, тож хочу допомогти йому», – наголосив Мартін Ройтер.

До цього доброчинець вже допомагав місту. Цього року за його кошти у Кременці встановили десять лавочок.

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