Тернопільщина палає. За добу понад півсотні пожеж в екосистемах
З настанням потепління кількість пожеж сухої трави стрімко зростає. Основна причина – людська недбалість, яка призводить до нищівних екологічних втрат і становить серйозну загрозу для людей, тварин та майна.
За минулі вихідні рятувальники ліквідували 59 пожеж в екосистемах, врятували 12 будівель та автомобіль.
Окрім цього, рятувальники ліквідували:
🚒 пожежу господарчої споруди у селі Золота Слобода (Тернопільський район);
🚒 пожежу закинутої будівлі у селі Підпилип’я (Чортківський район);
🚒 пожежу житлових будинків у місті Тернопіль (вул. Котляревського);
🚒 пожежу господарських будівель у селах Юськівці (Кременецький район) та Тростянець (Тернопільський район);
🚒 загоряння квартири в багатоповерхівці у Тернополі;
🚒 займання автомобіля у селищі Заводське (Чортківський район).
Небезпечні знахідки:
💣 8 березня о 12:00 у полі біля села Маловоди (Тернопільський район) піротехніки ДСНС вилучили та знищили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.
🐝 8 березня о 11:45 у місті Бучач рятувальники вилучили та безпечно вивезли осине гніздо за межі населеного пункту.
🚨 Будьте відповідальними! У разі виявлення небезпеки негайно телефонуйте 101!