Тернопільщина палає. За добу понад півсотні пожеж в екосистемах

З настанням потепління кількість пожеж сухої трави стрімко зростає. Основна причина – людська недбалість, яка призводить до нищівних екологічних втрат і становить серйозну загрозу для людей, тварин та майна.

За минулі вихідні рятувальники ліквідували 59 пожеж в екосистемах, врятували 12 будівель та автомобіль.

Окрім цього, рятувальники ліквідували:

🚒 пожежу господарчої споруди у селі Золота Слобода (Тернопільський район);

🚒 пожежу закинутої будівлі у селі Підпилип’я (Чортківський район);

🚒 пожежу житлових будинків у місті Тернопіль (вул. Котляревського);

🚒 пожежу господарських будівель у селах Юськівці (Кременецький район) та Тростянець (Тернопільський район);

🚒 загоряння квартири в багатоповерхівці у Тернополі;

🚒 займання автомобіля у селищі Заводське (Чортківський район).

Небезпечні знахідки:

💣 8 березня о 12:00 у полі біля села Маловоди (Тернопільський район) піротехніки ДСНС вилучили та знищили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

🐝 8 березня о 11:45 у місті Бучач рятувальники вилучили та безпечно вивезли осине гніздо за межі населеного пункту.

🚨 Будьте відповідальними! У разі виявлення небезпеки негайно телефонуйте 101!

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