Мер на Тернопільщині звинуватив місцеву еліту в зраді інтересів громади

Монастириська районна рада минулого скликання, яка доживала останніх днів, наприкінці минулого року прийняла рішення про передачу комунальних лісів Монастирищини у відання «великої» Чортківської районної ради. Цей вчинок районних депутатів голова громади Андрій Старух порівняв зі зрадою інтересів мешканців Монастириської і Копичинецької громад, які уторилися на території колишнього району.

– Колишні колгоспні ліси Монастирищини, які були в управлінні Монастириської районної ради сьогодні перебувають у віданні Чортківської районної ради, а не Монастириської громади. Керівництво Монастириської районної ради зробило все щоби комунальні ліси Монастирищини не належали ні Монастириській ні Коропецькій громадам. Ліс як економічний ресурс, як місце відпочинку, як мисливські угіддя до Монастириської громади належить лише географічно, сьогодні ними керує Чортків. Так Росія керувала чорноморським флотом в Криму через зраду національних інтересів так званих еліт, – заявив голова Монастириської громади Андрій Старух.

Провівши «екскурсію» по комунальних лісах, поділився враженнями від побаченого: «Таке враження, що рубає хто що хоче. Вирізані 40 см в діаметрі дуби в комунальних лісах Монастириської районної ради. Буреломи із гілок, частина, яких може бути дровами. На окремо стоячих пнях відсутні клейма».

– Хто тепер віддасть законно отримані величезні лісові ресурси в інші руки?, – запитуючи, одразу й відповідає Андрій Старух. – Подякуємо колишньому керівництву Монастириської районної ради. Як не моє то й не громаді.

Нагадаємо, останнім головою Монастириської районної ради був Володимир Данилюк.

Джерело: Тижневик “Номер один”