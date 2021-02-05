В Заліщицькому районі виявили артснаряд
4 лютого в полі поблизу села Мишків Заліщицького району місцевими жителями виявлено один артснаряд АС-75 мм часів Другої світової війни.
Рятувальники позначили та обгородили місце виявлення ВНП, провели інформаційно – роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.
РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ при виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним категорично забороняється:
– брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому;
– переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;
– намагатися розібрати;
– використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;
– заносити в приміщення;
– закопувати в землю;
– кидати в криницю або річку;
– здавати на металобрухт;
– використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.
Не забувайте, що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово призводило до загибелі або каліцтва як дітей, так і дорослих.