01:35 | 6.02.2021
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Новини Тернополя 

В Заліщицькому районі виявили артснаряд

Irena 0 Views Прокоментуй!

4 лютого в полі поблизу села Мишків Заліщицького району місцевими жителями виявлено один артснаряд АС-75 мм часів Другої світової війни.

Рятувальники позначили та обгородили місце виявлення ВНП, провели інформаційно – роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.
РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ при виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним категорично забороняється:
– брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому;
– переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;
– намагатися розібрати;
– використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;
– заносити в приміщення;
– закопувати в землю;
– кидати в криницю або річку;
– здавати на металобрухт;
– використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.

Не забувайте, що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово призводило до загибелі або каліцтва як дітей, так і дорослих.

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