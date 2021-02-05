В Заліщицькому районі виявили артснаряд

4 лютого в полі поблизу села Мишків Заліщицького району місцевими жителями виявлено один артснаряд АС-75 мм часів Другої світової війни.

Рятувальники позначили та обгородили місце виявлення ВНП, провели інформаційно – роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ при виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним категорично забороняється:

– брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому;

– переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;

– намагатися розібрати;

– використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;

– заносити в приміщення;

– закопувати в землю;

– кидати в криницю або річку;

– здавати на металобрухт;

– використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.

Не забувайте, що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово призводило до загибелі або каліцтва як дітей, так і дорослих.