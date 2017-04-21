Мешканці Тернопільщини радо зустрічали Михайла Саакашвілі

З візитом на Тернопільщину, 20 квітня, завітав ініціатор «РУХУ НОВИХ СИЛ» Михайло Саакашвілі.

Перш за все, він спілкувався із мешканцями та міським головою міста Заліщики Аллою Квач. Говорили про найбільшу проблему краю – заплановане владою будівництво шести гідроелектростанцій на ріці Дністер.

«Будівництво гідроелектростанцій на річці Дністер – це крок в минуле. Від таких “інновацій” будуть великі проблеми, а найголовніше зникне краса цієї мальовничої природи! Заліщики мають процвітати, сюди повинні приїжджати тисячі туристів, адже тут є на що подивитись, є чим зайнятись! Ми будемо разом боротись за збереження району, розвиток туризму і місцевого бізнесу», – заявив Саакашвілі під час відвідин оглядового майданчику Верхнього Парку міста.

Згодом відбулась зустріч в Чорткові. Під час спілкування люди піднімали гострі теми для свого району, зокрема масове заробітчанство та еміграція за кордон.

Щоб почути про цю ситуацію з перших вуст, Михайло Саакашвілі зустрівся із сім’єю місцевої жительки Чорткова пані Наталією. Жінка роками змушена їздити на заробітки в Польщу чи Італію, аби самостійно прогодувати двох своїх дітей.

«Сьогодні вже існує біда, що люди не просто сезонно їздять на тимчасові роботи, а виїжджають сім’ями, забирають дітей і не повертаються. Особливо це актуально для молоді, котра вирушає на навчання з перспективою залишитись в іншій країні, а згодом – стати повноправним її членом. Цьому треба приділяти максимальну увагу. Влада не здатна забезпечити середовище для молоді, яке б утримувало її на Батьківщині», – підкреслює політик.

Окрім цього, люди піднімали питання цукрових заводів області, які припиняють свою діяльність і нарікали на ігнорування їхніх прохань керівництвом Тернопільщини.

«Як в Заліщиках, так і в Чорткові мешканці дуже тепло зустрічали Михайла Саакашвілі, адже його підтримка додає сил боротись. Ми запрошуємо долучатись до нашої команди усіх свідомих і рішучих громадян, чим більше нас буде – тим більше до нас будуть дослухатись!», – коментує координатор «РУХУ НОВИХ СИЛ» на Тернопільщині Михайло Жирівський.