У Тернополі одні підприємці отримують землю, інші ж – лише «на горіхи»

На початку квітня, після двох перерв у пленарних засіданнях, завершилася чотирнадцята сесія Тернопільської міської ради. Усього депутати розглянули 327 питань. Серед них – як важливі для розвитку міста загалом, так і особисті (здебільшого земельні) питання пересічних тернополян та підприємців.

Громадська спілка «Рада бізнесу Тернопілля» аналізує «земельні» проекти рішень, які виносилися на засідання сесії. Частина із них, на нашу думку, мають виключно технічний характер, проте з невідомих причин не була підтримана депутатами. А частина – це рішення, щодо яких у громади виникають запитання, проте більшість депутатів підтримала їх.

Земля під Хресну дорогу

Жваве обговорення містян викликало рішення міської ради надати землю релігійній організації УАПЦ для будівництва Хресної дороги на вул.Чернівецькій.

Депутати вагалися перед голосуванням, адже отримали інформацію, що автокефальні православні церкви не практикують Хресних доріг. Тому навіть попросили поради у свого колеги – отця УГКЦ Володимира Гринди. Він підтвердив дану інформацію.

Хресна дорога є тільки в римо-католицької церкви і в греко-католицької церкви. В жодної православної церкви Хресної дороги не існує, – відповів депутат-священик Володимир Гринда.

Застереження мав і голова земельної комісії, депутат Андрій Шкула.

Я можу помилятися, бо далекий від християнської науки, але якщо дійсно нема практики робити Хресні дороги, то щоб ми зараз не зробили дурниці, підтримавши проект, – виступив Андрій Шкула.

Дана організація УАПЦ уже має поряд гектар землі. Там облаштована тимчасова капличка, а більшість території — зелена зона. Згідно з Генеральним планом, і закріплений гектар і «свіжо надані» 23 сотих відносяться до зони багатоповерхової забудови. То ж реальною є загроза появи там багатоповерхівок…

Проте, чи під тиском міського голови, чи з інщих причин, рішення про передачу землі таки було прийняте.

Із 39 присутніх, не голосувало 11 депутатів, утрималися п`ятеро, а 23 підтримали проект «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею площею 0,2230 га для будівництва та влаштування Хресної дороги за адресою вул.Чернівецька релігійній організації “Консисторія (Єпархіяльне управління) Тернопільської єпархії УАПЦ”.

Одноголосно підтримали виділення землі фракції «Народний контроль», «Громадянська позиція», «Радикальна партія Олега Ляшка» та навіть «Батьківщина», представник якої, священик Володимир Гринда, коментував відсутність практики Хресних доріг у православних. Сам він утримався. У «Свободі» голоси розділилися. Більшість, на чолі з Сергієм Надалом – «за». Проте четверо депутатів (троє з яких зараз стали неугодними «Свободі» та були виключені з партії — авт.) не голосували. Не підтримали дане «церковне» питання всі представники «Самопомочі». А у фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» думки розділилися.



Тиск на підприємців

«Цікаво» проголосували, тобто не підтримали депутати і технічне питання підприємства – ТОВ “Взуття” (“АРС-Кераміка” – авт.). Перед голосуванням до депутатів звертався міський голова. Він звинуватив підприємство у наявності боргів. І хоч представник компанії пояснював, що це не правда, питання не пройшло.

Для розуміння ситуації, пропонуємо пряму мову між Сергієм Надалом та представником ТОВ “Взуття”.

У мене питання безпосередньо до директора, – розпочав Сергій Надал. – Декілька місяців тому ми дали можливість викупити величезну земельну ділянку товариству «Взуття». За зверненням керівника вперше ми пішли назустріч і дали можливість зробити розстрочку платежу. Проте до цього часу розстрочка не оплачується…

Розстрочка була дана на рік часу. За дану земельну ділянку все сплачується згідно черговості платежів, – пояснив представник ТОВ «Взуття». – Залишилося сплатити менше третини. Щомісячний платіж – 150 тис грн. Платіжні документи надіслані земельному відділу. Ваша інформація недостовірна.

Ви говорите про платіж. А я вам говорю про те, що на відстрочку сплати нараховуються відсотки, – наполягав міський голова. – Згідно інформації, яка подана фінансовим управлінням, ТОВ «Взуття» не сплачує відсотків за користування. Я не входжу з вами у дискусію, я подаю інформацію. Пропоную не підтримувати дане питання до моменту, доки не сплатять відсотків.

Згідно договору, відстрочення платежу нами сплачується згідно індексу інфляції, – завершив представник ТОВ «Взуття».

Питання підтримали 17 депутатів із 39. Цього виявилося замало.

Одноголосно «За» були фракції «Громадянської позиції» та «Самопомочі». Проти, утрималися чи не голосували депутати «Народного контролю», «Батьківщини», «Радикальної партії Олега Ляшка». Розділилися думки у фраціях «Солідарності» та «Свободи». В останній, знову ж таки проти однопартійців та свободівця-мера, на перевагу інтересам громадян, пішли четверо депутатів, троє з яких – тепер уже вигнанці з партії.

Представник “Взуття” після сесії представив і договір, і платіжні документи. Інформація, озвучена міським головою про борги підприємства, схожа на маніпуляцію.



Блокування питань підприємців

Схожа ситуація й щодо питання ПП «Автомаксимум», яке із 39 присутніх депутатів проігнорували 29. Вони просто не взяли участі у голосуванні, хоч були присутні в залі… Лише один депутат підтримав та дев`ять утрималися при голосуванні за проект «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1095га для обслуговування будівлі закладу туризму і громадського харчування з конференц-закладом, приміщеннями тимчасового проживання, та торгово-побутового обслуговування за адресою просп.С.Бандери,2».



Таке ж не голосування, без аргументів і пояснень, відбулося і при розгляді питання ТОВ «Білий замок».

Із 42 депутатів «Проти» був лише один, «За» також один. Але через не участь в голосуванні 29 депутатів та невизначеності 11 депутатів, технічне питання підприємства «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 2,0402га за адресою вул. С. Будного, 4а (під їх об’єктами), не було прийняте.



Не проголосували депутати і проект «Про надання земельної ділянки площею 0,6080га за адресою вул. С.Будного, 1б гр. Гудимі В.Т.».

Землекористувачем даної ділянки виступав ПАТ «Укртелеком». Проте дане товариство дало письмову згоду на припинення права користування цією земельною ділянкою. Натомість, її в оренду на п`ять років хотів узяти громадянин Володимир Гудима. У тих же межах – для обслуговування складської будівлі з боксовиими гаражами.



Дружня підтримка

Проте, на противагу вищеописаному ігноруванню, деякі питання народні обранці навпаки, доволі дружньо підтримали. А вони, якраз, і викликають підозри.

У першу чергу, звичайно, це питання затвердження генерального плану.

Із 36 присутніх чемно «За» натисли кнопки аж 26 депутатів. Твердо проти виступили п`ятеро, утрималося четверо і лише один не взяв участі у голосуванні «Про затвердження містобудівної документації «м.Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста» та внесення змін до генерального плану міста, затвердженого рішенням міської ради від 10.08.2010р. №5/37/11».

Також підозріло «дружньо» депутати підтримали проект виділення землі ПП «Оранж А» на вул.Шептицького, неподалік струмка. Питання «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1361га за адресою вул. Митрополита Шептицького, 34, підтримав 41 депутат із 42-х.

Таким чином, приватному підприємству «Оранж А» надано земельну ділянку площею 0,1361га (кад.номер 6110100000:12:001:0051) в оренду терміном на десять років для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури за адресою вул. Митрополита Шептицького, 34. А також віднесено дану земельну ділянку до земель житлової та громадської забудови.

Громадська спілка «Рада бізнесу Тернопілля» вже не вперше аналізує контрастні та не зовсім зрозумілі для громадян, а зокрема для підприємців краю, голосування депутатів:

Також, «РБТ» піднімала питання не голосування депутатів на сесії: