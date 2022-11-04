Місцеві бюджети Тернопільщини отримали понад 5,8млрд гривень податкових платежів

Впродовж десяти місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували понад5,8 млрд грн платежів. Як повідомив в.о. начальникаГоловного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун, порівняно з січнем-жовтнем 2021 року сплата зросла на 1,2 млрд грн або на чверть більше.

«Найбільше надійшло до місцевих бюджетів платежів зподатку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, – констатував посадовець. – Так, цьогоріч у січні-жовтні сплатили 4,3 млрд грн податку на доходи з фізичних осіб, що на 1,1 млрд грн більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 768,4 млнгрн єдиного податку, а це на 77,8 млн грн більше порівняно з відповідним минулорічним періодом. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,склали 135,1 млн гривень».

Лише впродовж жовтня платники податків спрямували на розвиток територіальних громад 777,2 млн гривень.Порівняно з жовтнем минулого року приріст надходжень склав 212 млн грн або 38 відсотків.