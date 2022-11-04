12-ти річний Остап Андрух з Бучача став Чемпіоном України і володарем Кубку України з мотокросу та виконав норматив для присвоєння кандидата в майстри з мотоциклетного спорту. Повідомляють у міській раді.



Кубок України мотоцикліст виборов 15 жовтня на змаганнях в м. Буча, де з десяти учасників в класі 85 см³ зайняв заслужене перше місце, а звання Чемпіона України з мотокросу здобув у Ковелі 25 вересня у цьому ж класі.

Цьогоріч Остап вже вдвічі був учасником світових Чемпіонатів з мотокросу, представляючи Україну.

Свої сили він спробував на Чемпіонаті Європи у Чехії у місті Локет. Хлопець взяв участь у відбіркових змаганнях Східної групи, за результатами яких пройшов у фінал.

Наприкінці літа Чемпіонат світу з мотокросу відбувся також у Фінляндії, де Остап був єдиним учасником з України. Юний мотоцикліст розповів, що тоді до нього була прикута велика увага і він відчував неймовірну гордість, що українець.

Остап почав займатись мотоциклетним спортом у 2018 році, коли йому виповнилось 8. Саме тоді вирішив, що працюватиме на результат. За короткий термін йому вдалось досягти значних успіхів: у 2020 році – володар кубку та Чемпіон України з крос-кантрі, у 2021 – срібний призер Чемпіонату України з супер-кросу і ще безліч змагань та нагород.

Сьогодні день Остапа розписаний по хвилинах – зранку уроки, потім тренування, після них, виконує домашнє завдання. Такий щільний графік інколи втомлює юного спортсмена, однак щоразу він стає на крок ближчим до своєї мрії – здобути звання Чемпіона Європи з мотокросу.

Пишаємося юним земляком та бажаємо сили і витримки на шляху до мети.