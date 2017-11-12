Місцеві ради Тернопілля завдяки земельним аукціонам будуть щорічно отримувати 4,46 млн. грн

За десять місяців цього року Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області організовано 41 аукціон у 16 районах Тернопільської області.

За їх результатами продано право оренди на 83 земельні ділянки державної власності (за межами населеного пункту) загальною площею 1,07тис. га.

Земельні ділянки передаються в оренду терміном на 7 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та ведення фермерського господарства.

Розмір річної плати за користування землею, визначений за результатами торгів, склав 4,46 млн.грн. Ці кошти орендарі будуть сплачувати щороку до бюджетів місцевих рад Тернопілля.

Довідково:

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони»

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