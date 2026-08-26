Мотоцикліст потрапив у лікарню через кілька днів після ДТП: поліція шукає водія BMW

На Тернопільщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався 20-річний мотоцикліст.

Аварія сталася 23 серпня близько 22:20 на автодорозі поблизу села Високе. Зіткнулися автомобіль BMW 320 та мотоцикл GEON DAKKAR GNS 300. За кермом мотоцикла перебував 20-річний житель Монастириської громади.

До лікарні потерпілого госпіталізували лише 25 серпня. Бригада екстреної медичної допомоги доставила юнака до медзакладу з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості.

Поліцейські слідчо-оперативної групи Бучацького відділення поліції поспілкувалися з потерпілим та з’ясували обставини аварії.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, а також з’ясовують місцеперебування водія автомобіля BMW.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини події.